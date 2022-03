Europees Parlement stelt Brusselse lokalen ter beschikking van vluchtelingen

Brussel/Ukkel Honderden mensen nemen afscheid van Chez Léon-uitbater Rudy Vanlancker (63): “Het restaurant was zijn leven”

Dat het gemis van Rudy Vanlancker (63) groot is, werd vandaag nog maar eens duidelijk. Tijdens een emotionele laatste groet aan zijn befaamde mosselrestaurant Chez Léon in de Beenhouwersstraat in Brussel en een uitvaart in het crematorium in Ukkel hebben namelijk honderden mensen afscheid genomen van het horeca-icoon. Vanlancker overleed vorige week woensdag.

