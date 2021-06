Erg druk in Brussel-centrum: politie lijkt menigte even uiteen te drijven, maar vertrekt dan weer

voetbal Georges Heylens (bijna 80) sluit als oudste in de rij onze reeks van ‘bijna vergeten EK-hel­den’ af: “Paul Van Himst was altijd als een broer voor mij”

11 juni Over minder dan twee maanden viert Georges Heylens zijn 80ste verjaardag. De Brusselaar is daarmee de oudste van de 26 bijna vergeten EK-helden die wij de afgelopen tien dagen aan het woord hebben gelaten over hun herinneringen aan hun eigen EK-wedstrijden en hun verwachtingen voor de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap dat straks van start gaat. Hopelijk hebt u genoten van deze reeks en de ‘trip down Memory Lane’ van de vroegere voetbalidolen. Zij zelf deden dat alvast wel, bleek uit de vele positieve reacties.