Enkele honderden mensen betuigen steun aan Israëlische ambassade, politie onderschept pro-Palestina-activist

UkkelHonderden mensen verzamelden zondagmiddag bij de ambassade van Israël in Ukkel om steun te betuigen aan Israël. “Iedereen hier kent wel iemand die er woont. Ons hart is bij hen.” Een man die wegrende van een politiecontrole, werd opgepakt. Een andere jongeman die na afloop wilde binnensluipen met een Palestijnse vlag, mocht na controle beschikken.

Ondanks de stromende regen kwamen volgens de organisatie duizend mensen naar het smalle straatje naast de streng bewaakte ambassade van Israël. Met blauw-witte vlaggen kwamen ze bijeen om steun te betuigen aan het land, nu het conflict tussen Israël en Palestina weer geëscaleerd is.

Heel wat mensen brachten een vlag mee.

Vrienden en familie steunen

“Het doet ons veel pijn om te zien hoe onze vrienden en familie in Israël, hoe de hele Israëlische bevolking opnieuw slachtoffer wordt van terrorisme en we zijn hier verenigd om onze onwrikbare steun aan Israël te tonen”, zegt Gregory Cosman, organisator van de betoging. “We zijn geen politieke of communautaire organisatie, we zijn Belgische onderdanen die onze vrienden en familie willen steunen. Door de coronapandemie hebben we hen al meer dan een jaar niet in onze armen kunnen sluiten, en nu is het moment omdat extra stevig te doen.”

“De enige oplossing voor de situatie in het Midden-Oosten is vrede sluiten met de Palestijnen”, gaat Gregory Cosman verder. “Maar intussen moeten we hard optreden tegen Hamas, dat een terroristische organisatie is.”

actie aan Israelische ambassade

Vrede

“Wat we hier vandaag gezien hebben, is een pacifistische betoging van mensen die Israël willen steunen, maar die ook de vrede willen steunen”, zegt Israëlisch ambassadeur Emmanuel Nahshon. “In tegenstelling tot de islamo-fascistische betoging zaterdag in het hartje van Brussel, zal je hier geen negatieve slogans of boodschappen horen, geen haatdragende boodschappen. Alleen een boodschap van mensen die vrede willen tussen Israëliërs en Palestijnen, maar die ook bereid zijn Israël te steunen en verdedigen tegen de aanvallen van de voorbije dagen. Israël zal de installaties van Hamas blijven aanvallen zolang dat nodig is, tot die volledig vernietigd zijn.”

Na afloop controleerde de politie om nog onduidelijke redenen een jongeman die de samenkomst had bijgewoond en gefilmd. Hij werd apart genomen voor controle en vluchtte toen de aandacht van agenten even verslapte. Na een korte achtervolging te voet pakten agenten hem aan het einde van de straat op.

Een tweede jongeman die na afloop de straat in liep, werd meteen tegengehouden. Hij had een Palestijnse vlag bij zich en wilde die tonen. Na controle mocht hij vertrekken. “Mijn opzet is geslaagd”, zei hij achteraf. “Ik heb mijn vlag toch getoond.”

Na een korte achtervolging te voet pakten agenten de vluchtende jongeman aan het einde van de straat op.

actie aan Israelische ambassade

De jongeman had een Palestijnse vlag bij zich.