Energieprijzen : Stad Brussel verlaagt temperatuur in al haar gebouwen

BrusselDe stad Brussel gaat de temperatuur in al haar gebouwen verlagen in het teken van de energie- en klimaatcrisis. Op die manier zal zowel bespaard worden op vlak van de energierekening als de uitstoot. De nieuwe maatregelen werden maandag goedgekeurd op de Brusselse gemeenteraad.

Het verlagen van de temperatuur tijdens de verwarmingsperiode geldt voor alle gebouwen van de stad Brussel. In de kantoren zal de thermostaat tijdens de werkuren op 18 graden staan en op 16 graden tijdens de nacht. In de werkplaatsen waar er een fysieke belasting plaatsvindt is 15 graden de nieuwe beoogde temperatuur. Wanneer er sprake is van meer dan 48 uur leegstand wordt de temperatuur teruggedraaid naar 8 graden.

De temperaturen in de gemeentescholen worden ook aangepast. In de klas zal het 19 graden zijn, in de gangen 14 graden, in de sportzalen 15 graden en in de doucheruimtes 22 graden. Voor de kinderdagverblijven geldt een temperatuur van 20 graden in de bezette periodes en 16 graden bij niet-bezetting.

In de theaterzalen wordt verwarmd tot 18 graden tijdens voorstellingen en 16 graden wanneer er geen publiek is. In de musea van de stad Brussel blijft het altijd 18 graden, met het oog op de conservatie van kunstwerken. In de sportfaciliteiten staat de thermostaat op 15 graden en in de zwembaden zal de temperatuur van het water maximum 27 graden zijn, terwijl energieverslindende infrastructuur zoals sauna’s sluiten.

