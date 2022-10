En plots gooien taxichauffeurs eieren naar... hun eigen collega’s

voetbal tweede provinciale A Sherjill MacDonald (KV Hooikt) velt (ex-)lei­der Wavria met tweede hattrick van het seizoen: “Deze was een klein wonder”

38 is Sherjill MacDonald intussen, maar versleten kan je de voormalige aanvaller van onder meer Anderlecht, Beerschot en Westerlo nog niet noemen. Getuige daarvan de hattrick waarmee de Nederlander afgelopen weekend uitpakte en met promovendus KV Hooikt toenmalig leider Wavria over de knie legde, 3-0 was de eindstand. MacDonald scoorde tot dusver negen keer in vijf wedstrijden. Het zesde competitieduel tegen Bornem miste MacDonald om een benefietmatch af te werken bij zijn ex-club West Bromwich Albion.

10 oktober