Els Ampe pleit voor resolutie rond stijgend antisemitisme: “Dringend maatregelen nodig”

Eind januari, op de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust, deelde de Israëlische ambassadeur beelden van bekladde boom in het Ter Kamerenbos. Op de stam was een fluogeel hakenkruis aangebracht. Eerder vielen ook al swastika’s te bespeuren op een verkeersbord en gevels van huizen in Elsene. Vorige week dook zelfs een wagen op met het nummerplaat ‘HH-88’, een verwijzing naar ‘Heil Hitler’ of SS-leider Heinrich Himmler.

En niet alleen in de hoofdstad stijgt het aantal antisemitische incidenten. Uit de beschikbare cijfers van de website ‘antisemitisme.be’ bleek dat 2021 een recordjaar was. Over heel België werden 119 gevallen gemeld, waarvan 83 online pesterijen. In 2019 ging het nog om 74 incidenten. “In heel Europa valt die evolutie op te merken”, stelt senator Els Ampe (Open VLD). “Er is minder tolerantie tegenover mensen die een andere godsdienst belijden of er anders uitzien. Dat is onaanvaardbaar.”