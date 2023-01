Elke Van den Brandt dient voorstel in om Pierre Marchantbrug definitief te behouden voor fietsers en voetgangers

BrusselIn opdracht van Brussels minister van mobiliteit Elke Van den brandt (Groen), diende Brussel Mobiliteit en voorstel in om de Anderlechtse Pierre Marchantbrug definitief voor te behouden voor fietsers en voetgangers. Omwonenden kunnen zich in het openbaar onderzoek uitspreken over de plannen. Dat zou aanvangen begin 2023.

De Pierre Marchantbrug ligt in de gemeente Anderlecht en overspant het Kanaal Charleroi-Brussel. In 2014 ging de brug dicht voor autoverkeer wegens instabiliteit. Fietsers en voetgangers vonden er een veiliger alternatief voor de nabijgelegen Kuregembrug als oversteekplaats tussen beide kanaaloevers. De brug zelf, maar ook de groene zones aan beide oevers, werden een spontane ontmoetingsplek waar zelfs gespeeld en gezwommen kon worden dankzij de inspanningen van burgervereniging ‘Sur Le Pont’ en ‘Pool is Cool’.

“Na meer dan 8 jaar merken we dat sinds het afsluiten van de Pierre Marchantbrug de hele zone rond de brug een grote toegevoegde waarde heeft als ontmoetingsplaats voor de buurt, en als veilig alternatief voor wandelaars en fietsers”, communiceert Van den Brandt via haar woordvoerder Pieterjan Desmet. “Het past dan ook in de filosofie van Good Move om deze brug definitief terug te geven aan de buurt. Dit voorstel zorgt dat de hele zone op en rond de Pierre Marchantbrug een veilige, aangename en groene ontmoetingsplaats kan blijven.”

Volledig scherm Een situatieschets van hoe de brug er in de toekomst kan uitzien. © kabinet Elke Van den Brandt

Actieve mobiliteit

Oorspronkelijk was voorzien om de Pierre Marchantbrug opnieuw open te stellen voor autoverkeer. Uit het effectenrapport blijkt echter dat het heropenstellen van de brug voor auto’s een laag effect heeft op het ontlasten van de twee andere bruggen in de buurt, de Paepsembrug en Kuregembrug. Die zouden daardoor iets minder verkeer moeten slikken. Het heeft daarentegen wel een fors negatief effect op het kruispunt tussen de Bergensesteenweg en de Marchantstraat, waar het verkeer zou toenemen en verzadiging zou gaan optreden. Bovendien zou de Pierre Marchantbrug op die manier voor doorgaand verkeer gebruikt worden, wat in strijd is met de filosofie van het gewestelijk mobiliteitsplan.

Daarom stelt Van den Brandt een alternatief plan voor, met een focus op actieve mobiliteit en op het versterken van de zone op en rond de brug als ontmoetingsplaats voor de buurt zoals vandaag het geval is. “We maken de oevers toegankelijker, zorgen voor meubilair op de brug, en versterken de groene ruimtes die spontaan ontstaan. Op die manier maken we beide buurten die de brug met elkaar verbindt nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Dat voorstel willen we voorleggen aan de omwonenden”, besluit de minister.

