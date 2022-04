Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Brussel Reclame Zalando op stellingen Beursge­bouw zet kwaad bloed bij handelaars: “Concurren­tie van e-commerce is al groot en nu dit nog…”

De handelaars uit het Brusselse stadscentrum voelen zich in de steek gelaten door de stad omdat er een gigantisch reclamespandoek van e-commercewinkel Zalando op de gevel van het Beursgebouw prijkt. Ze klopten daarom aan bij de handelsvereniging, waar voorzitter Alain Berlinblau de frustratie begrijpt. “Dit is een slag in het gezicht van alle winkeliers”, klinkt het. De stad zegt geen inspraak te hebben over de inhoud.

