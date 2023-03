Elf nieuwe namen bekend voor Couleur Café

Gemeente­per­so­neel verandert van telefoon­num­mer: “Pas je opgeslagen nummers aan”

Het gemeentebestuur van Wemmel is overgeschakeld op een nieuw telefoniesysteem. Daardoor hebben de gemeentelijke diensten voortaan een andere telefoonnummer. Inwoners die het nummer van het gemeentehuis ergens noteerden of opgeslagen hebben, kunnen dat dus best even veranderen.