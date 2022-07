Elektronische steps in het vizier van politiezone Montgomery: “Bij eerste actie al 12 boetes uitgeschreven”

De politie Montgomery zet dinsdag een twintigtal agenten in voor en tweede controleactie. Een deel staat aan een vaste controlepost aan het Montgomeryplein, terwijl andere ploegen patrouilleren in de drie gemeenten. Sinds 1 juli zijn de regels voor het gebruik van e-steps en dergelijke meer verstrengd. “Zo geldt er, behalve op bepaalde plaatsen, een minimumleeftijd van 16 jaar, en worden de gebruikers gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Ze moeten dus op het fietspad, of de rijbaan fietsen, en mogen geen passagiers vervoeren. Het toestel moet ook uitgerust zijn met remmen, een geluidstoestel, een witte reflector vooraan, een rode achteraan, en zijdelingse signalisatie, meer bepaald een witte reflecterende strook langs elke kant van de voetsteunen, en/of een witte reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel aan elke kant van de band van het voor- en achterwiel”, ”, zegt hoofdcommissaris Jonniaux.

Tweede actie

Eerder deze maand werd al een eerste actie gehouden. Hierbij werden 79 bestuurders gecontroleerd en 12 boetes uitgeschreven. “We hebben toen ook één step in beslag genomen omdat het toestel niet gehomologeerd was om op de openbare weg te rijden. Het kon snelheden tot 90 km/u halen”, aldus Jonniaux. “Over die nieuwe regelgeving is de voorbije maanden herhaaldelijk gecommuniceerd, en eind juni hebben we in onze zone nog een informatiecampagne gehouden. Daarom vonden we het nu tijd om controles te organiseren.”