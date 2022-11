Elektrischa radiator leidt tot felle brand in appartement

Brussel Nieuwe expo in Hortagalle­rij dompelt bezoekers onder in Winters sprookje

Vorige weekende opende de expo ‘Spirit of the North’ de deuren in de Hortagallerij. Tijdens een wandeling van anderhalf uur worden bezoekers uitgenodingd in een feeëriek kerstdorp, met onder andere klank- en lichtshows, virtual reality en een indoor rodelbaan.

2 november