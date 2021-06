EK voetbal ten vroegste in juli op groot scherm in Brussel: “Meekijkers vermijden is onmogelijk”

Op een groot scherm naar de EK-wedstrijden van de Rode Duivels kijken in de hoofdstad: het zit er pas in vanaf de kwartfinale — àls België het zover schopt natuurlijk. In een omzendbrief deelde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdagavond de strenge regels voor het organiseren van een groot scherm mee. Zo zullen er in juni in openlucht niet meer dan 400 en — als de cijfers het toelaten — vanaf juli niet meer dan 2.500 mensen toegelaten worden, en dus moet er met een reservatiesysteem gewerkt worden en moet het scherm zo opgesteld zijn dat er geen meekijkers rondom het plein kunnen verzamelen.

Schermutselingen

“Ervoor zorgen dat er geen meekijkers zijn, is onmogelijk op veel pleinen", aldus Vincent De Wolf (MR), burgemeester van Etterbeek en voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters, het overlegplatform van de 19 Brusselse burgervaders. “Je kan aan het Flageyplein wel hekken plaatsen en 400 mensen toelaten, maar meekijkers achter de hekken vermijden is onmogelijk. Je gaat altijd mensen rondom het plein hebben die ook binnen willen of er in te grote groepen verzamelen. Dat zal tot schermutselingen met de ordediensten leiden. Het is allemaal moeilijk beheerbaar.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf (MR). © Marc Baert

Koning Boudewijnstadion

Daarom beslisten de Brusselse burgemeesters unisono om geen grote schermen te plaatsen in het hele Brussels Gewest. Alvast niet in de maand juni. “Voor 30 juni zitten we opnieuw samen met alle Brusselse burgemeesters”, vervolgt De Wolf. “Hopelijk kan de combinatie van dalende cijfers en stijgende vaccinatiegraad wel iets mogelijk maken in juli.”

Dat betekent dat er eventueel wel een groot scherm komt voor een mogelijke kwartfinale, halve finale, of finale van de Rode Duivels. In dat scenario zou Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) op een groot scherm in het Koning Boudewijnstadion mikken.

Wie toch liever in gezelschap naar een match van de Rode Duivels wil kijken, maar dat niet vanuit de zetel wil doen, kan straks wel terecht op sommige horecaterrassen. “Cafés kunnen ofwel buiten een scherm plaatsen, ofwel een scherm plaatsen dat naar buiten georiënteerd is", verduidelijkt De Wolf. “Maar dat zal een speciale toelating vereisen, die door de burgemeester goedgekeurd moet worden. De stad of gemeente zal over elk geval afzonderlijk beslissen. Het hangt vooral af van de grootte van het terras, want mensen moeten blijven zitten aan hun tafel, zoals de horecaregels het voorschrijven.”