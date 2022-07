EK Boomklimmen brengt spektakel in het Woluwepark: “We willen bezoekers ook laten nadenken over boomverzorging”

Sint-Pieters-WoluweIn het Woluwepark vond dit weekend het Europees Kampioenschap Boomklimmen voor boomverzorgers plaats. In verschillende disciplines namen de deelnemers het tegen elkaar op. Vooral op de techniek werd gelet. De all-round winnaar werd een Zweed. “De bomen in dit park zijn heel geschikt om in te klimmen.”

64 deelnemers, vol- of deeltijdse boomverzorgers, namen deel aan het evenement. “Dat had 50 jaar geleden voor de eerste keer plaats”, vertelt medeorganisator Michiel De Temmerman. “Toen kwamen boomverzorgers uit verschillende windstreken voor een eerste keer samen om veiligheidspraktijken, nieuwe materialen en technieken uit te wisselen. Het was een ook leuke manier om elkaar uit te dagen. Uiteindelijk groeide daar de wedstrijd uit zoals we die vandaag kennen.” Dat het Woluwepark voor de tweede maal het decor vormt voor de wedstrijd, is niet toevallig. “Het is een heel mooi park, en de bomen zijn heel geschikt om in te klimmen.”

Spektakel

De boomverzorgers namen het tegen elkaar op in een reeks verschillende disciplines. “Voor ‘Throwline’ moesten de deelnemers een dunne koord met een zakje aan bevestigd over een bepaalde tak in de boom gooien”, legt De Temmerman uit. “Dan is er ook de ‘Speedclimb, waarbij ze zo snel mogelijk de top van een boom moeten bereiken. Daarvoor werd een exemplaar van 40 meter hoog uitgekozen. Bij ‘Workline’ moeten ze zo snel mogelijk vijf belletjes in de boomkruin trachten aan te tikken. En tot slot wordt er ook een reddingsactie uit een boom gesimuleerd, met een levensgrote pop van tachtig kilogram.” De beste deelnemers stootten door naar de ‘Masterclimb’, die een situatie uit het dagelijkse werk van een boomverzorger nabootst. “Het is heel spectaculair om te zien.”

Bij de mannen ging de overwinning naar de Zweed Johan Pihl. Hij werkt al sinds 2005 al boomverzorger. “Ik had een heel leuke dag vandaag”, vertelt hij. “Tijdens de wedstrijd ben ik rustig gebleven en heb ik mijn voorbereiding gevolgd. Dat heeft me geholpen vandaag. Ik oefen mijn beroep heel graag uit. Het is uitdagend, zowel mentaal als fysiek, en er zijn steeds nieuwe zaken om te leren.”

Volledig scherm © Dieter Nijs

Boomverzorging

Dat beaamt ook de organisator. “Het beroep van boomverzorger is enorm fijn”, zegt De Temmerman. “We zijn vaak in de natuur, en vanuit de boomtoppen krijgen we een heel ander perspectief op de wereld.” Met de wedstrijd willen ze ook de bezoekers sensibiliseren over boomverzorging. “Maar al te vaak zien we mensen bomen planten zonder goed na te denken. Na twintig jaar komen ze dan bij ons aankloppen, omdat het kleine plantje in hun tuin is uitgegroeid tot een grote boom.”

“Men vraagt dan om die in te korten, maar dat zorgt dan weer voor loshangende takken en een ongezonde boom. En ook met de ondergrond moet men rekening houden. Soms worden er graafwerken uitgevoerd waar de wortels zitten. Dat kan zorgen voor instabiele bomen, wat potentieel gevaar betekent. Daarom moeten boomverzorgers ook goed kunnen communiceren met de klanten. We willen dat de mensen de juiste boom op de juiste plaats zetten.”

Volledig scherm Michiel De Temmerman, medeorganisator van het evenement. © Dieter Nijs

