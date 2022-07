EK boomklimmen brengt spektakel in het Woluwepark: “Om ter snelst top van 40 meter bereiken”

64 deelnemers, vol- of deeltijdse boomverzorgers, namen deel aan het evenement. “Dat vond 50 jaar geleden voor de eerste keer plaats”, vertelt medeorganisator Michiel De Temmerman. “Toen kwamen boomverzorgers uit verschillende windstreken voor een eerste keer samen om veiligheidspraktijken, nieuwe materialen en technieken uit te wisselen. Het was een ook leuke manier om elkaar uit te dagen. Uiteindelijk groeide daar de wedstrijd uit zoals we die vandaag kennen.” Dat het Woluwepark voor de tweede maal het decor vormt, is niet toevallig. “Het is een heel mooi park, en de bomen zijn heel geschikt om in te klimmen.”