Eindelijk weer ‘normale’ Batibouw: “Kleiner maar hopelijk meer bezoekers”

Beersel De Vrijheids­vrien­den trakteren op ‘Music by candle­light’

Onder de noemer ‘Music by Candlelight’ biedt de Koninklijke Fanfare De Vrijheidsvrienden uit Huizingen op zaterdag 4 februari een stemmige muzikale avond aan. In zaal Centrum wordt iedereen sfeervol onthaald en kan er genoten worden van twee concerten voor de prijs van één. Naast een optreden van De Vrijheidsvrienden en hun dirigent Wim Stas, toont die avond ook muziekvereniging Musate uit Ternat onder leiding van Jo Schelkens wat ze in haar mars heeft. Voor de liefhebbers worden speciale Belgische bieren aangeboden met bijhorende kazen. Iedereen is welkom vanaf 19 uur in zaal Centrum, aan de Menisberg in Huizingen. De toegang bedraagt 5 euro, kinderen mogen tot 12 jaar gratis binnen.

9 januari