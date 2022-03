Eindelijk opnieuw geleide bezoeken in Justitiepaleis: “Intrigerende geschiedenis en uitzonderlijke architectuur”

Met een totale netto-oppervlakte van ongeveer 80.000 vierkante meter is het Justitiepaleis een van de grootste gerechtsgebouwen ter wereld. Het imposante gebouw trekt jaarlijks heel wat bezoekers en fotografen. “Veel mensen willen maar al te graag kennismaken met de intrigerende geschiedenis en uitzonderlijke architectuur van het gebouw,” klinkt het bij de Regie der Gebouwen. “Sinds de uitbraak van de pandemie was dat niet meer mogelijk, maar daar komt nu verandering in. Vanaf zaterdag 9 april zijn er opnieuw rondleidingen in het gebouw.”

‘Sensibiliseren’

Die rondleidingen worden verzorgd door Korei Guided Tours, dat al 25 jaar wandelingen, lezingen en rondleidingen organiseert, en Arkadia, dat sinds 1983 de rijkdom van het Belgische en Brusselse erfgoed onderzoekt en deelt. Zij zullen zowel op woensdag- als op zaterdagnamiddag rondleidingen in het Nederlands, Engels en Frans geven. Inschrijven is wel verplicht en kan op www.korei.be en www.arkadia.be, en de prijzen schommelen tussen 10 euro en 16 euro per persoon. “We willen het Justitiepaleis niet alleen toegankelijk maken voor iedereen, we hopen ook te sensibiliseren voor het behoud en de restauratie,” zegt staatssecretaris Smet nog. “Het is een emblematisch gebouw, dat deel uitmaakt van de Brusselse skyline, maar ook symbool staat voor een van de drie staatsmachten,” voegt Mathieu Michel (MR), federaal staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen toe. “Daarom moeten we er alles aan doen om het te bewaren voor de volgende generaties.”