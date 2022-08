Effectieve celstraf voor veehouder die schapen en geiten bleef verwaarlozen: “Geen water, geen voedsel en overal parasieten”

HarenEen 52-jarige schapenhouder uit Anderlecht is door het hof van beroep veroordeeld tot 6 maanden cel. Ook heeft hij een levenslang verbod gekregen tot het houden van dieren. “Hij was er echt van overtuigd dat niemand hem iets kon doen”, klinkt het bij Animaux en Péril, die de politie op de hoogte had gesteld van zijn wanpraktijken.

Exact 4 jaar geleden riepen verschillende dierenwelzijnsorganisaties de politie op om tussen te komen bij een veehouder in Haren. Hierop werden maar liefst 65 schapen in beslag genomen. De dieren verkeerden in slechte staat. Zo hadden ze geen toegang tot water of voedsel. Een kadaver was gewoon tussen het mest gegooid. “Dat zegt eigenlijk alles over hoe hij met dieren omging”, aldus de dierenorganisaties. De eigenaar, A.B., wilde hen verkopen voor het Offerfeest.

Volledig scherm . © Animaux en Péril

Nog 2 inbeslagnames

Door deze inbeslagname had de man zijn lesje echter nog steeds niet geleerd. Begin 2020 moesten opnieuw 13 geiten en schapen in beslag genomen worden bij dezelfde veehouder. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie stonden de schapen op een terrein dat vol lag met gevaarlijke objecten en waar ze zelf hun water en voedsel moesten zoeken. Verschillende dieren waren er zeer slecht aan toe en vertoonden tekenen van ondervoeding. Eén schaap bleek blind en een ander schaap en een geit verkeerden zelfs in levensgevaar. Alle dieren werden onder toezicht van een veearts geplaatst, die ook de parasieten zal verwijderen die op de beesten werden aangetroffen. Op het terrein lag ook één dood schaap, dat vermoedelijk door ondervoeding is overleden. En nog bleef de man volharden in de boosheid. Zes maanden na de tweede inbeslagname werden opnieuw 12 schapen en 4 geiten verwijderd van zijn veld.

Volledig scherm Verwaaarloosde schapen in een veld in Haren © Help Animals

Effectieve celstraf

De veehouder bleek illegaal te slachten en het vlees te verkopen aan een Brusselse slager. “Hij wilde geld verdienen op het kap van weerloze dieren. Een verhaal dat we jammer genoeg veel teveel tegenkomen”, aldus Sophie Locatelli, vice-voorzitter van Animaux en Péril. “Bovendien was hij er echt van overtuigd dat niemand hem iets kon maken.” Dat laatste bleek een serieuze misvatting, want in maart van vorig jaar werd de man door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel, een boete van 6.000 euro en een schadevergoeding van 25.000 euro. Bovendien kreeg hij toen ook al een verbod opgelegd om nog dieren te houden. Overdreven, meende de man en hij tekende beroep aan. Dit draaide echter niet goed uit voor hem want het hof van beroep veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 6 maanden, bovenop het verbod om dieren te houden. “Hopelijk beseft hij nu dat wat hij deed ver erover was. Want ook voor de rechter bleef hij ervan overtuigd dat hij niets misdaan had”, besluit de advocate van Animaux en Péril.

