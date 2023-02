Eerste testfase geautomatiseerde metro’s in 2026 van start

In meerdere Europese steden zijn geautomatiseerde metro’s, zonder bestuurder, al een tijdje in gebruik. Binnen enkele jaren zou dat ook in Brussel het geval zijn. Daarvoor zijn wel nog enkele ingrepen nodig. “In eerste instantie moeten we onze signalisatie moderniseren”, legt Guy Sablon uit, woordvoerder voor de MIVB. “Voor de coördinatie is het namelijk van cruciaal belang dat we ten allen tijde weten waar een toestel zich precies bevindt. De werken zijn momenteel bezig. We verwachten het systeem binnen enkele jaren in gebruik te kunnen nemen.”

Wanden tussen perron en sporen

Ook de installatie van perronwanden hoort bij de uitrol van het systeem. Die wanden zorgen voor een afscheiding tussen het perron en de sporen. “Die openen pas wanneer de metro volledig tot stilstand is gekomen. Eerst openen de wanden, nadien de deuren van het metrostel. Heel bevorderlijk voor de veiligheid van reizigers, aangezien het zo niet meer mogelijk is om de sporen te lopen.” Om de wanden en de voertuigen op elkaar af te stemmen, zijn ook nieuwe metrostellen nodig. De openingen van poorten en deuren moeten namelijk overeenkomen. “De MIVB heeft er 43 besteld. De helft is ondertussen in ons bezit, het overige deel wordt de komende twee jaar geproduceerd.”

Volledig scherm De metro in Parijs, waar de perronwanden in bepaalde stations al gebruikt worden. © ANP / EPA

Hogere frequentie

En niet alleen voor de veiligheid, ook voor de frequentie heeft het nieuwe systeem voordelen. “Momenteel is het mogelijk om elke 2.30 minuten een metro te nemen”, gaat Sablon verder. “Met de geautomatiseerde metro’s zal dat om de 90 seconden kunnen gebeuren.” De eerste perronwanden worden eind 2024 geplaatst in haltes Erasmus, Eddy Merckx en Coovi. “Die bevinden zich op het einde van lijn 5. Op die plekken is het meestal niet zo druk, vandaar onze keuze om de testfase in die stations uit te voeren. Bij eventuele problemen zou de hinder er beperkt blijven voor de rest van het netwerk.”

Tegen 2026 zouden reizigers zich kunnen verplaatsen met de eerste geautomatiseerde metro’s. “Al is dat nog niet concreet, de beslissing ligt in handen van de Brusselse Regering.” Daarnaast waren er ook plannen om de nieuwe metrolijn 3 in 2030 te automatiseren. “Die zijn wel al enkele jaren geleden opgesteld. Het idee was om de automatisering in te voeren op het noordelijke gedeelte van de nieuwe lijn. Door de vertragingen aan het zuidelijke stuk, waarbij de tramtunnel wordt aanpast voor metrotoestellen, zal dat pas later mogelijk zijn.” Wanneer dat precies het geval zal zijn, is nog niet duidelijk. “Maar de invoer van de automatische metro’s en de werken aan metro 3 zijn wel verschillende werven”, benadrukt Sablon. “Het is niet omdat de ene stilligt, dat er niet voortgewerkt wordt aan de andere.”

