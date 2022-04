Eerste slechtvalkjes geboren in Brussel

Een twaalftal nesten telt Brussel dit jaar en daarmee is de slechtvalk terug van weggeweest in de hoofdstad. In het nest in de Sint-Jobkerk in Ukkel zag een eerste van vier kuikens vorige week woensdag het levenslicht. Al snel volgden de drie andere kuikens. “En maandag kwam een eerste eitje in het nest op de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel uit”, zegt vogelexpert Didier Vangeluwe. “Of het tweede kuikentje intussen ook al geboren is, weten we nog niet. Lang zal het in ieder geval niet meer duren.”