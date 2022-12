Eerste publieke openluchtzwembad in Brussel komt op Abattoir-site

BrusselDe Brusselse regering heeft finaal het licht op groen gezet voor een publiek openluchtzwembad. Dat wordt een binnen-en buitenzwembad op het dak van de Abattoir-site in Anderlecht. Ook de Vlaamse regering springt mee in het verhaal. Er is wel nog geen concrete timing bekend over de uitvoering van het project.

In 2005 werd openluchtzwemmen voor het eerst op de Brusselse agenda gezet. Het jaar daarop lanceerde huidig staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels-Vooruit-, een internationale architectuurwedstrijd voor een buitenzwembad in het Beco-dok aan Tour en Taxis. Maar uiteindelijk gingen die plannen niet door. Ondertussen bleef de vraag onder de Brusselaars wel toenemen. Het beste voorbeeld is het burgerinitiatief Pool Is Cool, dat al een paar zomers een opluchtzwembad openhoud langs het kanaal in Anderlecht.

Anno 2021 werd een studie goedgekeurd om de haalbaarheid van een multifunctioneel zwembad op de site van de Anderlechtse slachthuizen te onderzoeken. Dat werd toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die in oktober van dat jaar de resultaten voorlegde aan de Brusselse regering. In februari 2022 werd daarnaast ook een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het Manufakture –gebouw op de Abattoire-site in Anderlecht. Daar zullen voedingsproducerende –en verwerkende bedrijven zich huisvesten. In dat project werd ook een structuurversteviging voorzien zodat het gebouw een zwembad kan dragen.

Innovatie

De Brusselse regering heeft nu finaal groen licht gegeven om op die plek het eerste publieke buitenzwembad in de hoofdstad in te richten, op het dak van het Manufakture-gebouw dus. De combinatie van voedingsbedrijven en een zwembad is daarbij geen toeval. De warmte die de koelruimtes produceren, zal op termijn namelijk aangewend worden om het water op temperatuur te brengen. De MSI zal de komende periode de concrete voorbereiding van het zwembad opstarten, zoals de juridische structuur voor ontwikkeling en uitbating en de voorbereiding van de aanbesteding voor de bouw.

Ook de Vlaamse regering ondersteunt het project en zal 3,4 miljoen euro vrijmaken. Dat bevestigt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open VLD). “Onze steden zijn plekken waar er voortdurend beweging is, een drang naar innovatie en vernieuwing”, verklaart hij. “Met de conceptsubsidies stadsvernieuwing ondersteunen we steden om een nieuwe visie te ontwikkelen op een stadsgebied. Dat, om de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de duurzaamheid van hun stad een boost te geven. Het realiseren van een zwembad op de Abattoir-site in Anderlecht is daarvan een uitstekend voorbeeld.”

Opgetogen

“Dat Vlaanderen mee gelooft in ons project en haar financiële steun toezegt is enorm belangrijk voor de realisatie van het eerste publieke openluchtzwembad van Brussel en een krachtig signaal van Vlaanderen naar Brussel toe”, deelt staatssecretaris Pascal Smet mee. “We hebben lang en hard naar deze beslissing toegewerkt en ik ben uiteraard enorm opgetogen dat we eindelijk een publiek openluchtzwembad gaan bouwen in Brussel, met een fantastisch uitzicht over de stad. Dit zal een enorm verschil maken in de levenskwaliteit van duizenden Brusselaars.”

De totale kostprijs wordt geraamd op 20,2 miljoen euro. Dat bedrag omvat ook de 2,1 miljoen euro en de 1,8 miljoen euro die urban.brussels en het departement sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie reeds vrijmaakten voor de structurele werken die binnenkort aanvangen. Voor de overige middelen slaan verschillende overheden de handen in elkaar. Ook de gemeente Anderlecht zet haar schouders onder het project, aangezien de zwembehoeften voor de omliggende scholen groot zijn. Burgerinitiatief Pool Is Cool wordt tot slot ook niet vergeten. Voor hun werking trekt de VGC 100.000 euro uit. “Zodat ze hun prachtige werk voor meer bewustwording over openluchtzwemmen in Brussel ook de komende jaren kunnen verderzetten,” besluit Smet.

