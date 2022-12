Eerste groep asielzoekers uit kraakpand Schaarbeek gaat volgende week naar opvangcentrum Fedasil

schaarbeekEind komende week zal een eerste groep asielzoekers kunnen verhuizen van het kraakpand in Schaarbeek naar een opvangcentrum van Fedasil. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zondag gezegd in het VRT-programma De Zevende Dag.

“We zorgen ervoor dat die mensen gradueel kunnen verhuizen van het kraakpand naar het opvangnetwerk van Fedasil. Dat zal eind deze week voor een eerste groep gebeuren, dat we hen een plaats bij een opvangcentrum van Fedasil kunnen aanbieden omdat we de opvangcapaciteit bijvoorbeeld in Glons deze week verder zullen kunnen opschalen”, zei de Moor.

Regulier netwerk

De Moor erkent dat de situatie in het kraakpand ‘problematisch’ is. Samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft de staatssecretaris gezorgd voor mobiele medische teams die in het kraakpand intussen medische zorgen toedienen, maar ze streeft ernaar de bewoners zo snel mogelijk over te brengen naar het reguliere netwerk.

Dat zal volgens de Moor “gradueel” gebeuren. Er komen immers elke dag nieuwe gezinnen en minderjarigen bij en zij hebben voorrang in het opvangnetwerk van Fedasil. Dat netwerk is nog steeds niet in staat om alle mensen direct op te vangen, maar de Moor beklemtoonde zondag opnieuw dat de overheid iedereen die op straat slaapt een bed in de nachtopvang kan aanbieden.

Jong Groen vindt de positie van de Moor langzamerhand “onhoudbaar”. Ze geeft de regering nog tot kerstdag de tijd om een structurele oplossing te vinden. “Voor een partij als CD&V, die nog steeds vasthoudt aan de ‘c’ en haar christelijke waarden, kan het immers niet symbolischer zijn om tegen dan een einde te maken aan deze onmenselijke situatie”, stelt Jong Groen.

Grote zorgen

Voor Groen-vicepremier Petra De Sutter toont de communicatie van de jongerenafdeling van haar partij aan dat “mensen in alle geledingen van onze partij zich grote zorgen maken”. Ze wijst erop dat het kernkabinet vrijdag duidelijk heeft gesteld dat niemand op straat hoeft te slapen. “We zullen dagelijks de cijfers krijgen en beoordelen in welke mate het beleid dat is uitgerold voldoende is”, zei De Sutter in De Zevende Dag.

Volgens De Sutter, ook minister van Ambtenarenzaken, zijn intussen 55 ambtenaren vrijwillig gedetacheerd om te helpen bij de opvangcrisis en daar komen er binnenkort nog eens 24 bij. “Ik begrijp dat dit vele honderden plaatsen in de centra mogelijk maakt”, zo stelde De Sutter. Het kernkabinet acht een opvordering voorlopig niet aan de orde. “Er is op dit moment geen nood aan. De centra kunnen operationeel gemaakt worden en het tempo kan aangehouden worden”.

De Sutter wil ook de verplichte inschakeling van lokale besturen achter de hand houden, maar voorlopig blijft ook dat op vrijwillige basis gebeuren. Staatssecretaris de Moor moedigt hen aan om inspanningen te leveren, maar “ik ben geen voorstander voor een verplichting voor lokale besturen om de taak van Fedasil over te nemen en zelf gebouwen te gaan zoeken en personeel aan te werven”.

