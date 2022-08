Eerste fases werkzaamheden Park van Vorst volgend jaar afgewerkt

Het bouwproject wordt geleid door bouwheer Beliris, in samenwerking met de gemeente Vorst die de werkzaamheden opvolgt. Dinsdag werd er een stand van zaken opgemaakt. “De werken verlopen in drie fases”, vertelt Elien De Swaef, de woordvoerster van Beliris. “In het eerste luik krijgt de chalet een opknapbeurt. De omringende luifels en dak worden gerestaureerd, en in de ramen wordt dubbel glas geplaatst. Ook het terras wordt vernieuwd, voor de heraanleg wordt blauwe steen gebruikt en de ruimte wordt opnieuw opengetrokken. Op termijn zal er ook een horecazaak huizen in de chalet. Voor de restauratie baseerden we ons op oude foto’s, om het oorspronkelijke ontwerp zou nauw mogelijk te benaderen.”

Volledig scherm De werkzaamheden aan de chalet. © Beliris

Waterbekken

In een tweede fase krijgt het tuiniersgebouw een update. “Dat gebouwtje voldeed niet meer aan de noden van de parkwachters. In plaats daarvan komt er een nieuw gebouw, vervaardigd uit duurzame materialen en een groen dak. Daar kan het personeel hun in materiaal kwijt, en kunnen ze ook even uitblazen of een douche nemen. Alle voorzieningen die de parkwachters nodig hebben worden in het nieuwe gebouw ondergebracht.” In 2023 zouden de werkzaamheden aan de chalet en het tuiniersgebouw afgerond zijn.

In het laatste luik wordt het park onder handen genomen. “De flora is er na 70 jaar aan een verfrissing toe”, legt De Swaef uit. “Bepaalde soorten worden bijgeplant, in de grasperken wordt bijgezaaid en sommige invasieve soorten worden verwijderd of vervangen door andere planten.” En ook de paden worden herzien. “Het park van Vorst is zeer hellend, en door afstromend regenwater stellen we erosie vast op bepaalde paden. Om dat regenwater op te vangen installeren we een waterbekken aan het terras, en op het laagste punt in het park komt een bassin. Vandaar sijpelt het regenwater terug in de bodem, en voorkomen we dat de nabijgelegen riolering verzadigd raakt.” Het park van Vorst blijft toegankelijk. Tegen de zomer van 2024 zouden alle werkzaamheden klaar zijn.

Volledig scherm Het grasperk en de beplanting krijgen een grondige onderhoudsbeurt. © Beliris

