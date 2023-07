Eerste dag Brosella groot succes: “Veel meer tickets verkocht dan vorig jaar”

Ouders van Jade (2), die zonder oortjes geboren werd, blijven hoopvol: “We hadden al een goed gesprek met Zwitsers gezin in zelfde situatie”

Door een zeldzame aandoening kwam Jade (2), het kindje van Gilles Vanderschelde (40) en Emilie Van Haudenhove (35), ter wereld zonder oortjes. Om een operatie van 230.000 euro in Amerika te bekostigen, begonnen haar ouders enkele maanden geleden geld in te zamelen. “Want we willen niet dat ze zich anders voelt”, klonk het toen. Hoe is het gesprek met de Amerikaanse arts verlopen? Loopt het wat vlot met de crowdfunding? En zal Jade in de toekomst normaal kunnen horen? We zochten het gezin opnieuw op in hun woning in Wemmel.