Eerste Brussels slechtvalkje ziet levenslicht in Ukkel.

Nadat het jong zelf met de snavel een eerste gaatje in het ei maakte, kon het na enkele uren van millimeter per millimeter de schaal af te breken zichzelf uiteindelijk bevrijden.

Voor het koppel slechtvalken in Ukkel is dit het eerste ei van vier dat uitkomt. Het bijzonder productieve paar broedt al zeven jaar op rij samen eieren uit in de toren van de Sint-Jobkerk en bracht sindsdien 23 valkjes groot. In de komende uren zouden ook de andere eieren moeten uitkomen. Opvallend is dat de valkjes al sinds vrijdag verwacht werden, maar door de sneeuw en het koude weer liep het broedproces mogelijk wat vertraging op.

In het Brussels Gewest zijn er nog twee nesten die via een livestream geobserveerd worden. Op de ULB-campus in de toren van gebouw A heeft zich een koppel genesteld dat momenteel vijf eieren uitbroedt. Er wordt verwacht dat hun valkenjongen dinsdag geboren worden. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in centrum Brussel worden dit jaar geen eieren uitgebroed. Vorig jaar had er zich een nieuw koppel gevestigd, maar al hun slechtvalkjes hebben niet meer dan een week geleefd. Dit jaar heeft het vrouwtje geen eieren gelegd.