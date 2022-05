Eerste Brussels Jewellery Week van start gegaan: “Veel juweliers gaan op zoek naar minder vervuilende materialen”

BrusselDit weekend is het startschot gegeven voor de allereerste editie van Brussels Jewellery Week. Gevestigde namen en opkomend talent krijgen op verschillende plekken in de hoofdstad een platform. Alexandra Borgerhoff van mode- en designcentrum MAD Brussels doet de eerste editie uit de doeken.

Hoe is Brussels Jewellery Week tot stand gekomen en wat staat er juist op de agenda?

“Het initiatief kwam van de vzw Les Brucelles, die zich inzet voor het hedendaags juweel. Wat deze week belangrijk is, is het diverse aspect van juwelierskunst: niet het commerciële juweel, maar het kunstenaarsjuweel dat eerder een kunstobject is en dus niet altijd draagbaar is.”

“In MAD vindt de hoofdtentoonstelling In Fieri plaats. Op basis van een open call hebben we op die tentoonstelling 51 juweliers samengebracht, van wie ongeveer de helft Belgisch. In de Marollen vindt een tentoonstelling plaats met werk van studenten van juweliersscholen. Daarnaast organiseren we wandelingen door heel Brussel die je meenemen langs ateliers en workshops. Verder staan er ook lezingen op het programma.”

Wat zijn de nieuwe trends in de wereld van de juwelen?

“Er zijn twee belangrijke tendensen. Ten eerste merken we dat veel kunstenaars op zoek gaan naar minder vervuilende alternatieven voor edelstenen en goud, de typische materialen die vaak in slechte werkomstandigheden ontgonnen worden. Zo maakt de Duitse Anja Eichler juwelen van haar dagelijks afval. Ze liet suiker smelten, bewerkte het en maakte het waterbestendig. Het resultaat lijkt enorm op edelsteen, maar de basis komt dus van een banaal product dat iedereen in de keuken heeft liggen.”

“Ten tweede gaan juwelierskunstenaars meer en meer persoonlijke of politieke boodschappen in hun werk steken. Ik denk aan de Japanse Arata Fuchi, die teruggrijpt naar oude Japanse tradities om een eigen boodschap te vertellen.”

Welke rol speelt Brussel in het landschap van de juwelierskunst?

“Het concept van de jewellery weeks is heel internationaal en vindt al plaats in verschillende Europese steden. Brussel mocht niet achterblijven en dankzij Les Brucelles is dat niet gebeurd. En logisch ook: veel juweliers bevinden zich hier en Brussel beschikt over heel wat jong en opkomend talent dat zich op de ambacht toelegt. In de hoofdtentoonstelling komen 22 Belgen aan bod, van wie de helft Brusselaar is.”

Volledig scherm © Marc Baert

Het is een oud zeer, maar in tijden van inflatie is de vraag wel relevanter. Zijn de juwelen die voorgesteld worden betaalbaar?

“We spelen geen intermediaire rol en zeggen duidelijk: wie geïnteresseerd is in een juweel, moet contact opnemen met de kunstenaar zelf. Maar ja, in zo'n juweel worden heel wat uren gestoken. Al is het prijskaartje niet langer het belangrijkste. Juwelen zijn niet per se een luxeproduct, maar kunnen iets heel persoonlijks zijn, een onderzoek, of statement.”

Wat mogen we zeker niet missen?

“De tentoonstelling omvat een enorme variatie. Mensen hebben vaak een nogal traditionele blik op juwelen, maar een juweel kan een poëtisch object zijn en je blik verruimen. Daarnaast is de tentoonstelling in de Marollen erg interessant omdat ze aantoont dat veel jonge mensen hier zich grondig en gepassioneerd bezighouden met die ambacht.”

Welke naam moeten we zeker onthouden?

“Dan zou ik gaan voor Elke Stegen. Ze heeft samengewerkt met andere ambachten: hout, kantwerk, porselein. In haar werk vervangt ze edelsteen door die materialen. Haar werk is te zien op de hoofdtentoonstelling.”

29 april -> 8 mei, verschillende locaties in Brussel. Alle info over Brussels Jewellery Week via deze link.

Volledig scherm © Marc Baert