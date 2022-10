Eerste boompjes geplant voor grootste stadsbos van België: “Over twintig jaar volgroeid”

Het initiatief gaat uit van de afdeling Tuinbouw van het Franstalige instituut Redouté-Peiffer, en zal ‘Unity Forest’ heten. Op een perceel van 2.800 vierkante meter in de Anderlechtse ‘Goede Lucht’-wijk komt een nieuw bos, een stadsbos, waar in totaal 8.400 bomen worden aangeplant. Het nieuwe bos moet bijdragen aan de vergroening en verbetering van de levenskwaliteit in de buurt. Het instituut zal de eerste twee jaar instaan voor het onderhoud van het bos. Na die termijn kan het bos zichzelf voort ontwikkelen.

“De inspiratie voor ‘Unity Forest’ kreeg ik nadat ik een reportage had gezien over een stadsbos in Woluwe”, vertelt Patrick Reniers, directeur van het instituut Redouté-Peiffer. “En in Gembloux, waar ik mijn studies afrondde, was er ook een stadsbos aanwezig. Maar in het Brussels Gewest ontbrak dat nog. Daarom nam ik contact op met Urban Forests, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bebossing. Samen overlegden we welke mogelijkheden het meest haalbaar waren, en zo ging de bal aan het rollen.”

Volledig scherm Het perceel waar het stadsbos zal groeien. © Marc Baert

Biodiversiteit

Tussen een stadsbos en een klassiek bos zijn er enkele opmerkelijke verschillen. “Een stadsbos is tot 30 keer dichter begroeid, en heeft ook veel minder tijd nodig om zich te ontwikkelen: 20 jaar in plaats van 200 voor een volwaardig ecologisch systeem”, legt Reniers uit. “Om de ideale groeiomstandigheden te creëren, werken we nauw samen met Unity Forest. We werken ook enkel met inheemse, Europese plantensoorten. Die zijn het best aangepast aan de leefomgeving. De aanwezigheid van het bos zorgt ook dat de temperatuur wat naar beneden gaat tijdens de zomermaanden. Dat kan toch zeker 1,5 graden Celsius verschil maken.”

“Ook voor de biodiversiteit is de komst van het bos heel interessant. Het zal insecten en dieren aantrekken van andere plaatsen, ideaal voor de leerlingen om nieuwe soorten te ontdekken. Zeker voor de kinderen in deze wijk. Hoewel we niet ver liggen van het platteland in Vlaanderen, hebben ze niet allemaal de kans om de natuur in te trekken. Via schoolactiviteiten zal dat nu wel mogelijk zijn. We hebben wel beslist het bos niet publiek toegankelijk te maken. Het grenst aan drie scholen, dus voor hen en andere scholen die dat wensen, zullen we het wel openstellen. Maar we willen vervuiling uit het bos weren.”

Tijdens de inhuldiging werden leerlingen en scholieren uit verschillende Brusselse scholen uitgenodigd om een boompje te planten. “Dat was heel fijn om te zien, ze hebben zich echt geamuseerd”, glundert Reniers. “Het bos zal met hen meegroeien naarmate ze ouder worden. Een mooie herinnering voor wanneer ze volwassen zijn.” Deze zaterdag is het opendeurdag, en mogen ook de buurtbewoners een boompje in de grond steken. De leerlingen van het instituut Redouté-Peiffer zullen er ook enkele demonstraties geven, en zelfgemaakte tuinbouwproducten, sierplanten en bloemstukken verkopen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.