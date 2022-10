Eerst honderden volgers opgelicht, dan eigen baby verstikt: politie met man en macht op zoek naar ondergedoken Brusselse influencer (28)

Vilvoorde/Sint-Gillis Influencer die deze week nog vervolgd werd voor oplichting binnenkort ook voor assisen? “Verant­woor­de­lijk voor dood van haar baby”

De vrouw uit Vilvoorde die eerder deze week drie jaar cel riskeerde voor het oplichten van tientallen van haar volgers dreigt nu ook voor het hof van assisen te moeten verschijnen. Haar baby stierf in 2019 nadat hij in kritieke toestand werd aangetroffen in een hotel in Sint-Gillis. Volgens het openbaar ministerie was zij hiervoor verantwoordelijk.

5 oktober