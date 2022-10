Eengemaakte regelgeving voor Nederlandstalige bibliotheken

BrusselWoensdag ondertekende VGC-collegelid Pascal Smet (one.brussel-Vooruit) de overeenkomst voor een eengemaakt bibliotheekreglement in het Muntpunt. Voortaan zal voor alle Nederlandstalige bibliotheken in Brussel dezelfde regelgeving geleden.

Alle Brusselaars kunnen vanaf woensdag boeken in de Nederlandstalige bibliotheken en het Muntpunt uitlenen aan dezelfde voorwaarden. Maar de belangrijkste nieuwigheid is het jaarlijkse lidmaatschap gratis wordt voor iedereen. In elke bibliotheek kan men 15 materialen uitlenen voor een termijn van 3 weken. Wie ze te laat terugbrengt, ontvangt een telaatkost van 5 eurocent per dag.

In Brussel was er al één lidkaart waarmee je in elke bib terechtkon. Door de tarieven, termijn en aantal uitgeleende stuks gelijk te schakelen, zullen de Nederlandstalige bibliotheken nog nauwer samenwerken. Ze zullen ook hun collecties beter op elkaar afstemmen en samen activiteiten organiseren. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf september 2023.

“Corona leerde ons dat bibliotheken essentiële basisdiensten zijn in de samenleving. Het is dan ook logisch dat lidmaatschap en ook het lenen of reserveren van materialen in bibliotheken gratis is. We zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de bib en een transparante dienstverlening met gelijke tarieven en termijnen. Op die manier willen we zoveel mogelijk Brusselaars aan het lezen krijgen,” voegt Smet nog toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.