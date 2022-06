Eén gewonde bij steekpartij

De vechtpartij begon rond 19.00 uur in de Aarschotstraat, voor de deur van een handelszaak, maar de juiste aanleiding is nog onduidelijk. De vechtersbazen verplaatsten zich vervolgens naar de Allardstraat, waar de politie tussenbeide kwam. Ter plaatse troffen de agenten één man aan die steekwonden had opgelopen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar zou niet in levensgevaar verkeren. “Onze mensen konden ook één persoon oppakken maar wat zijn juiste rol in het hele verhaal is, is nog niet duidelijk”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereyameker. “Er is een onderzoek geopend naar de juiste omstandigheden van de vechtpartij.”