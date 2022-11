Eén dader opgepakt na drie steekpartijen in Brussel, klopjacht op twee andere nog bezig: politie voert nu onderzoek in Sint-Gillis

BrusselDe politie voert dinsdagmorgen nieuw onderzoek in Sint-Gillis, waar maandagavond een man om het leven kwam bij een steekpartij. Een team stapt er nu de buurt af op zoek naar nieuwe elementen. In de hoofdstad vonden maandagavond drie steekpartijen plaats in een ongeveer een half uur tijd. Ook in Molenbeek viel een dodelijk slachtoffer. Bij een derde steekpartij in Anderlecht raakten twee personen gewond. Er zou geen link zijn tussen de drie steekpartijen, de politie zoekt dinsdagmorgen nog naar twee andere daders.

Het eerste incident vond rond 18 uur plaats op de Veeweydekaai in Anderlecht. Daar viel een man om een nog onduidelijke reden enkele voorbijgangers aan. Twee personen raakten daarbij gewond, één van hen is in levensgevaar. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De juiste omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk, en de politie Brussel Zuid was maandagavond nog op zoek naar de dader.

Volledig scherm Bij de steekpartij aan de Veeweidekaai in Anderlecht raakten twee personen gewond © Dieter Nijs

Volledig scherm De politie was een tijdlang op zoeken naar de dader in de CERIA-school in Anderlecht © Carmen Schelkens

Volledig scherm Ook in het metrostation CERIA werd zonder resultaat gezocht naar de dader van de steekpartij in Anderlecht © Carmen Schelkens

De politie ging onder meer op zoek naar de dader op de campus van de nabijgelegen CERIA-school in Anderlecht, en kreeg versterking van een politiehelikopter. Het gebouw werd ontruimd en doorzocht, zonder resultaat. “Maar het ging vooral om paniek”, zegt Sarah Frederickx van politiezone Zuid. “Er was geen duidelijke aanwijzing dat de verdachte in de school zat.” De politie was ook op zoek naar de dader in metrostation CERIA, maar ook dat leverde niets op. Het metrostation was een tijdlang afgesloten, maar opende opnieuw omstreeks 21.30 uur. “We zetten de zoektocht naar de dader verder”, aldus Frederickx.

Tweede steekpartij in Sint-Gillis

Even na het incident in Anderlecht gebeurde een tweede steekpartij aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis, waarbij één iemand overleed. Dat bevestigde de politiezone Zuid (Sint-Gillis/Anderlecht/Vorst). De dader nam de vlucht na de aanval. Het zou gaan om een afrekening in het criminele milieu.

Volledig scherm De hulpdiensten aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis, waar één iemand overleed. © Caravaggio Media

Volledig scherm De polite zette het Bethlehemplein in Sint-Gillis af na de dodelijke steekpartij © Dieter Nijs

Derde steekpartij

Ten slotte is om 18.20 uur een dode gevallen bij een derde steekpartij in De Koninckstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Ook daar sloeg de dader op de vlucht, zo bevestigt de politiezone Brussel West (Sint-Gillis/Anderlecht/Vorst). De verdachte kon later op de avond opgepakt worden.

Op dit moment is geen link gevonden tussen de drie steekpartijen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar er zouden geen aanwijzingen van terreur zijn. Het Brusselse parket zal dinsdag verder communiceren over de feiten.

