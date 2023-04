Echtpaar gewond bij brand in flat: “Via balkon bij buren geraakt”

Bij een brand in een flatgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn afgelopen nacht twee personen gewond geraakt. Beide personen werden met een rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis, hun flat is onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een elektrisch deken.