DVZ-topman lijkt hongerstakers valse hoop te geven: “50 procent van regularisatieaanvragen krijgt positief antwoord”

Brussel/ElseneOp een video-opname is te zien hoe Dienst Vreemdelingenzaken-topman Freddy Roosemont tijdens een bezoek aan de hongerstakers op de VUB-campus op 17 juli de sans-papiers valse hoop lijkt te geven over de uitkomst van hun regularisatieaanvraag.

De beelden dateren van zaterdag 17 juli. De hongerstaking houdt al acht weken aan, een aantal sans-papiers in de Begijnhofkerk in Brussel en op campussen van de VUB en ULB in Elsene gaat in een ultieme wanhoopspoging om regularisatie af te dwingen zelfs over tot een dorststaking. Michel Genet, die als directeur van Dokters van de Wereld de hongerstakers op het terrein mee opvolgt, waarschuwt voor slachtoffers binnen de 24 à 48 uur. De PS- en Ecolo-regeringsleden dreigen in dat scenario “binnen het uur" de Vivaldi-coalitie te verlaten.

In die dagen stijgt de spanning binnen de federale regering. Op 20 en 21 juli onderhandelen DVZ-topman Roosemont en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) met vertegenwoordigers van de sans-papiers. Beide partijen staan achteraf lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de inhoud van die gesprekken, maar wat wel zeker is, is dat de hongerstaking op 21 juli beëindigd wordt.

Mahdi houdt intussen vol dat hij de hongerstakers nooit iets beloofd heeft. Er komt geen collectieve regularisatie, dixit Mahdi, en daar verandert een hongerstaking niets aan. Elke regularisatieaanvraag wordt individueel behandeld, klonk het steeds. Roosemont lijkt de hongerstakende sans-papiers daarentegen wél hoop in te boezemen.

“De staatssecretaris (Mahdi, red.) en ik zijn duidelijk geweest”, verelt Roosemont aan de hongerstakers op de campus van de VUB. “Op dit moment wordt ongeveer vijftig procent van de regularisatieaanvragen positief beoordeeld. Eén op de twee. Een heel hoog aantal.”

Van de ruim 400 regularisatieaanvragen die door ex-hongerstakers zijn ingediend, werden er tot nu toe twintig volledig behandeld. Drie op de vier kreeg een negatief antwoord. De ex-hongerstakers vrezen daarom voor de uitslag van de komende resultaten.

In de opname reageren hongerstakers kritisch op de woorden van Roosemont. “Als je individueel met mensen praat, dan ben ik minder zeker dan jullie", reageert Roosemont. “Ik sprak net in de Begijnhofkerk met twee à drie personen. Als wat zij mij zeggen correct is, en er zit niks anders in hun dossier, dan zijn dit positieve gevallen.” Na wat discussie herhaalt hij: “In werkelijkheid is het 50 procent. Het wordt nu iets soepeler, maar er zijn criteria.”

Volgens de USPR, de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation, sprak Roosemont onder meer met Nezha, de vrouw wiens regularisatiedossier een negatief advies kreeg. Daarop ging ze onlangs een tijdje opnieuw in hongerstaking, maar die actie zette ze intussen alweer stop.

Aan ‘De Morgen’ liet Roosemont weten dat hij verkeerd begrepen is. “Ik heb hen uitgelegd dat we hun aanvragen zouden behandelen als de andere. En daar is er momenteel, afhankelijk van maand tot maand, een succesratio voor alle aanvragen in ons land van 45 tot 50 procent. Wij bekijken geval per geval. De dame tegen wie ik heb gezegd dat haar dossier er positief uitzag, was iemand met een zoon van vijftien, niet de dame die ik terugzag in de media.”

