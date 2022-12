Duurste proces ooit in ons land: terreurproces kost meer dan 35 miljoen euro

Lembeek Geen kerstmarkt in Lembeek dit jaar: “Organisa­tie is te duur tijdens deze crisis”

De jaarlijkse kerstmarkt op het Claesplein in Lembeek gaat dit jaar niet door. Die vindt normaal plaats het eerste weekend van december. Vorig jaar was er ook al geen kerstmarkt door corona. “In deze tijden is het budgettair erg moeilijk om een mooie kerstmarkt te organiseren”, zegt Filip Schoer die sinds 2017 het evenement organiseert. “Alle kosten zijn gestegen en ik vrees dat we de chalets moeilijk verhuurd krijgen want het is voor iedereen crisis.” Filip zette wel een grote tent om de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK In Qatar op groot scherm uit te kunnen zenden op hetzelfde plein.

30 november