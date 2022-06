Duo dat gekend staat voor drugsfeiten vlucht van politie in Mechelen en crasht in Brussel: “Tijdens achtervolging werden snelheden gehaald tot 200 kilometer per uur”

MechelenDe onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee mannen aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Ze werden afgelopen weekend opgepakt door de politie na een helse achtervolging. Die eindigde in een crash nabij Haren (Brussel). De twee zijn volgens de politie bekend voor drugsfeiten.

Het voertuig van het duo werd opgemerkt op de Antwerpsesteenweg in Mechelen. Dit door een ANPR-camera. Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek ging ter plaatse en wanneer ze het voertuig in de Netestraat wilden controleren, sloeg de passagier op de vlucht. “Te voet”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij liep via de Zennestraat en de Molenbergstraat naar de Antwerpsesteenweg. Hier ging hij zich schuil houden in een supermarkt.”

Crash

De politie kon de 22-jarige passagier daar uiteindelijk arresteren en nam hem mee naar het politiekantoor voor verder verhoor. Inmiddels was de autobestuurder, een 23-jarige uit Brussel, eveneens gevlucht. “Maar hij nam de vlucht met zijn wagen”, gaat Van de Sande verder. “Via de Antwerpsesteenweg, de R6, het Battelcomplex en de autostrade E19 reed hij richting Diegem en Haren. Onze collega’s gingen in de achtervolging. Daarbij werden snelheden gehaald tot 200 kilometer per uur.”

In Haren kon de chauffeur uiteindelijk worden gearresteerd. Dit na een crash. “De chauffeur was er de controle over zijn stuur verloren en kwam tot stilstand tegen drie geparkeerde wagens”, luidt het nog. “Toch wilde de chauffeur zich nog niet gewonnen geven.

Quote Na de crash verstopte hij zich nog in een tuinhuis, maar wanneer wij hem benaderden, vluchtte hij opnieuw weg Dirk Van de Sande, politiezone Mechelen-Willebroek

Eerst verstopte hij zich nog in een tuinhuis, maar wanneer we hem benaderden na een melding van de eigenares van het tuinhuis, liep hij opnieuw weg. Deze keer voor een laatste keer want nu werd de twintiger klemgereden door onze collega’s van de Federale Wegpolitie.”

Eerdere feiten

Ook de 23-jarige chauffeur werd na zijn arrestatie door de politie van Mechelen-Willebroek meegenomen naar het politiekantoor. Dit wel nadat hij eerst nog de nodige verzorging had gekregen in het ziekenhuis. “Omdat hij gewond was geraakt tijdens zijn vlucht”, licht de politiewoordvoerder nog toe. Na zijn verhoor op het politiekantoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste dus uiteindelijk om zowel hem als de 22-jarige passagier aan te houden.

Beide jongemannen zitten momenteel dus in de cel. Ze zijn ook beiden gekend voor eerder gepleegde feiten. De wagen waarmee ze zich verplaatsten werd in beslag genomen door de politie. Het onderzoek naar de twee en waarom ze op de vlucht zijn geslagen, wordt nu verder gezet door de lokale politie van Mechelen-Willebroek. De politie in Brussel voerde tot slot nog de nodige vaststellingen uit voor het onderzoek met betrekking tot de drie beschadigde voertuigen.

