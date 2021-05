Duizenden Vlamingen gevaccineerd in Brussels Gewest met valse postcode: “We onderzoeken of ze kunnen beboet worden”

Brussels GewestIn het Brusselse Gewest heeft de vaccinatieteller de kaap van de 500.000 toegediende vaccins gerond. In totaal gaat het om 506.399 dosissen. Tot zover het goede nieuws. Want tegelijkertijd raakte bekend dat duizenden Vlamingen zich - ten onrechte uiteraard - de afgelopen weken in Brussel hebben laten vaccineren. Door een achterpoortje in het registratiesysteem konden ze frauderen bij hun inschrijving.

Maandag raakte via VRT NWS bekend dat “enkele duizenden” Vlamingen zich de afgelopen weken in Brussel hebben laten vaccineren door zich met een valse postcode in te schrijven op Bruvax, het Brusselse registratiesysteem voor vaccinaties. Bij de opstart van Bruvax konden Vlamingen een valse postcode invullen zonder verder gecontroleerd te worden. Mensen moesten alleen hun rijksregisternummer en postcode invullen. De vaccinatiecampagne in Brussel is de afgelopen weken al sneller dan in de andere deelstaten bij jongere bevolkingsgroepen aanbeland. Maar het systeem, dat gebaseerd is op een verklaring van eer, is misbruikt door duizenden mensen, die zo sneller hun eerste coronaprik toegediend kregen.

Quote We gaan nu een extra controle invoeren in het centrum. Mensen zullen hun identi­teits­kaart moeten tonen, en die zal overal gescand worden Brussels coronacrisismanager Inge Neven

“We waren hier al tien dagen van op de hoogte, maar hadden geen exacte cijfers over hoeveel mensen het ging”, legt Brussels coronacrisismanager Inge Neven uit. “Ondertussen weten we dat enkele duizenden Vlamingen zich met een valse postcode hebben ingeschreven om zich eerder dan in Vlaanderen mogelijk was van een prik te verzekeren. We gaan nu een extra controle invoeren in het centrum. Mensen zullen hun identiteitskaart moeten tonen, en die zal telkens gescand worden. Wie in Brussel woont, maar dat nog niet op zijn identiteitskaart heeft staan, zal via een bewijs van domicilie binnen kunnen.” Voorheen werd ook een identiteitskaart gevraagd, maar die werd niet in elk centrum gescand. “Dan zie je het adres niet in detail, enkel de plaats van uitgifte.”

De Vlamingen die nog hun tweede prik moeten krijgen, zullen die ook krijgen. Neven geeft nog mee dat er onderzocht wordt of de mensen die zich frauduleus inschreven, kunnen beboet worden.

Volledig scherm Brussels coronacrisismanager Inge Neven. © Marc Baert

Vaccinatiebewijs

Maar er viel op het wekelijks persmoment van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook goed nieuws te rapen. Neven liet weten dat bijna drie vierde (369.000) van alle toegediende dosissen eerste prikken zijn. 137.000 mensen kregen ook al een tweede dosis toegediend. Deze week zijn er 57.000 vaccins beschikbaar, waarvan 26.000 bestemd voor een tweede prik. Volgende week zijn er 58.000 vaccins beschikbaar, waaronder bijna 47.000 tweede dosissen. Wie volledig ingeënt is, kan via de site van het Brussels Health Network een officieel vaccinatiebewijs downloaden in het Engels, Nederlands en Frans. “Dit kan nu dus al, in afwachting van het Europees Green Certificate”, legt Neven uit.

Vaccinatiecijfers stijgen

Ondertussen blijven de vaccinatiecijfers bij de 65-plussers lichtjes stijgen: 74 procent bij de leeftijdsgroep 65-74 jaar, 76 procent bij de 75- tot 84-jarigen en 75 procent bij de 85-plussers. Respectievelijk gaat het om stijgingen van twee, twee en één procent in vergelijking met de cijfers van vorige week.

Momenteel kunnen Brusselaars die in 1980 of vroeger geboren zijn, zich laten vaccineren. Wie in 1980 of eerder geboren is, kan zich aanmelden voor een plekje op de wachtlijst. Deze week zijn de plaatsen voor een eerste prik al goed gevuld en de komende weken worden er minder eerste dosissen toegediend. “Snel inschrijven is dus de boodschap”, besluit Neven.