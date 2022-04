Duizenden RSCA-supporters volgen bekerfinale op groot scherm naast Lotto Park, maar zien paarswit verliezen

Al om 13 uur openden de deuren van het Fan Village naast het Lotto Park in Anderlecht. Deejays brachten de duizenden toegestroomde supporters in de ideale stemming om de bekerfinale op groot scherm te volgen. De wedstrijd zelf was dan wel niet hoogstaand, zenuwslopend was het wel. In de reguliere speeltijd werd niet gescoord en ook in de verlengingen vond zowel Anderlecht als AA Gent de weg naar de netten niet. In de strafschoppenreeks waren het uiteindelijk de Buffalo’s die aan het langste eind trokken, waardoor de feeststemming aan het Lotto Park omsloeg in verdriet.