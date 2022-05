Duizenden mensen komen samen voor Dag van de Arbeid: “Sociale verworvenheden waarvoor gestreden is, staan onder druk”

BrusselOp verschillende plaatsen in de hoofdstad is zondag de Dag van de Arbeid gevierd. Aan de Kunstberg troepten duizenden mensen samen voor het Feest van de Arbeid, elders in Brussel brachten one.brussels en PVDA/PTB hun militanten op de been.

Aan de voet van de Kunstberg werd het publiek getrakteerd op livemuziek en debatten. Verschillende organisaties en partijen kregen er een infostand. Normaal vinden de festiviteiten plaats aan het Rouppeplein, maar door de werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans iets verderop zag de socialistische vakbond zich genoodzaakt om een nieuwe locatie te zoeken.

“Symbolisch, maar belangrijk”

Voor de Brusselse Laurent, die aan de slag is bij de NMBS, is het belangrijk om de verworvenheden van arbeiders niet te vergeten. “Vandaag is een symbolische dag, maar wel een belangrijke dag. Alle arbeiders zijn en blijven verenigd, en 1 mei representeert dat idee. Zeker vandaag worden sociale verworvenheden bedreigd - verworvenheden waarvoor is gestreden."

Bram en Valeria uit Sint-Genesius-Rode geven toe dat ze vooral voor de optredens naar de Kunstberg afgezakt zijn. “Maar wij maken natuurlijk ook deel uit van de werkende klasse: mijn vrouw als juriste en ik als informaticus. Ook wij maken ons zorgen over de stijgende energieprijzen en de inflatie. Helaas zijn beide trends moeilijk te vermijden in de huidige context. Wij voelen de inflatie op dagbasis maar kunnen dat gelukkig wel aan. Maar wij staan hier ook vandaag omdat er bijvoorbeeld meer geld mag gaan naar het OCMW zodat het rechtstreeks bij de meest kwetsbaren belandt.”

Mensen zonder papieren

Voor PVDA-PTB stond de impact van de stijgende levenskosten op gezinnen en werkende mensen centraal. De partij pleitte op het Anneessensplein in Brussel voor drastische ingrepen, zoals het blokkeren van de prijzen van een aantal basisgoederen. “Wij willen de prijzen blokkeren om alle werkende mensen te beschermen”, aldus Hedebouw. Ook de prijs voor benzine en diesel zou begrensd worden tot maximum 1,40 euro per liter. PVDA-PTB heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

one.brussels - de lokale aftakking van Vooruit - trok na een bijeenkomst in DC Randstad in Molenbeek naar de Varkensmarkt in de Sint-Katelijnewijk in Brussel. Er kwamen onder meer getuigenissen aan bod van arbeiders die werken in Brussel zonder papieren en dus ook zonder werknemersrechten of bescherming.

“We weten dat er tienduizenden mensen in Brussel wonen en ook werken zonder papieren. Zij krijgen in veel gevallen te maken met uitbuiting en slechte werkomstandigheden. Ze zijn niet beschermd wanneer er wat misgaat. Ze kennen geen sociale zekerheid. Die dimensie van Brussel en die arbeiders wilden we een stem geven op deze Dag van de Arbeid”, aldus Brussels parlementslid Els Rochette.