Duizenden mensen betogen tegen Russische invasie

Kritisch beeld van Poetin op zijn klein tankje ging al de wereld rond, nu siert het speeltuin in Leopold­park in Brussel

De Franse beeldhouwer en kunstenaar James Colomina heeft vrijdag een kritisch beeld over de Russische president Vladimir Poetin neergepoot in een speeltuin in het Leopoldpark in Brussel. Het werk werd al in verschillende wereldsteden tentoongesteld, maar doet voor de verjaardag van de Russische inval in Oekraïne nu dus ook Brussel aan.