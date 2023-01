Duizenden betogers eisen in Brussel maatregelen tegen werkdruk en personeelstekort in zorgsector

Interimbu­reaus lokken vast personeel uit de zorg weg met extralega­le voordelen: “Ze krijgen zelfs wagens of citytrips aangeboden”

Een bedrijfswagen of een citytrip naar New York? Met tal van extralegale voordelen lokken interimbedrijven zorgpersoneel weg uit vaste loondienst. Zorgnet-Icuro, de koepel van Vlaamse zorginstellingen, maakt zich zorgen. “Het belastinggeld moet ingezet worden in de zorg zelf en niet om de winstmarges te spekken van de kantoren die hier een gigantisch gat in de markt hebben ontdekt.”

