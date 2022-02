Duizenden betogers betuigen steun aan Oekraïne: “We zullen zegevieren”

BrusselPal voor de gebouwen van de Permanente Vertegenwoordiging van Rusland bij de EU hebben zaterdag zo'n 3.000 mensen de Russische aanval op Oekraïne veroordeeld. Er kwamen niet alleen Oekraïeners opdagen, maar ook heel wat Belgen en mensen met roots in Oost-Europese landen. Aan het Europakruispunt in het centrum van Brussel verzamelden dan weer enkele honderden vredesmanifestanten die oproepen om de wapens meteen neer te leggen voor het welzijn van zowel het Oekraïense als het Russische volk.

Ter hoogte van Kunst-Wet verzamelden zo'n 3.000 mensen tegenover de Permanente Vertegenwoordiging van Rusland bij de EU. De betogers kleurden blauwgeel en hadden hun pijlen vooral gericht op de Russische president Poetin.

De aanwezigen toonden hun solidariteit met het Oekraïense volk en keuren de inval af, zeker nu de Russische troepen begonnen zijn aan hun poging om de Oekraïense hoofdstad Kiev over te nemen en de regering te doen vallen. De betogers vragen om militaire steun voor het Oekraïense leger en eisen dat de Russische president Poetin de strengst mogelijke sancties wordt opgelegd. Ze eisen dat er ingegrepen wordt en de macht van Poetin aan banden wordt gelegd.

Tetiana (32) en Ivan (40)

Volledig scherm Tetiana (helemaal links met haar kinderen) en Ivan (helemaal rechts) zijn vrienden die beiden van Oekraïne naar ons land verhuisd zijn. Ze wonen nu zo'n drie à vier jaar in ons land. © Marc Baert

“Mijn familieleden wonen verspreid over verschillende Oekraïense steden”, vertelt Tetiana. “Ik check elk uur hoe het met hen gaat. Ik ben bang voor hun leven. Mijn familieleden hebben beslist om thuis te blijven, ze wilden niet vertrekken. Gelukkig zijn onze militairen Kiev goed aan het verdedigen.”

Ivan toont een filmpje van een bombardement in de buurt van de woonplaats van zijn moeder, zo'n 40 kilometer buiten de hoofdstad Kiev. “De situatie is ongelooflijk. Het is verschrikkelijk en ik vrees dat dit de start van een globaal conflict kan zijn. Dit gaat om meer dan enkel Oekraïne. Ik voel me in de steek gelaten door het Westen. ”

Yuriy (45) en zijn gezin

Volledig scherm Yuriy werkt als advocaat en woont nu ongeveer twintig jaar in ons land. © Marc Baert

“Mijn familie zit nu in Kiev. Ik sta constant in contact met al mijn familieleden. We beleven deze tragedie allemaal samen", klinkt het bij Yuriy. “Ze voelen zich erg bang, ze hebben al verschillende bombardementen in hun buurt gehoord en veel van mijn vrienden hebben de wapens opgenomen. Niemand had dit verwacht - of toch niet op deze schaal. Bombardementen op de hoofdstad en Russische tanks in de straten van onze dorpen aan deze snelheid... We hebben Rusland onderschat.”

De Oekraïener steekt wel de loftrompet over zijn president Volodimir Zelenski. “Ik was geen fan van hem, maar nu sta ik volledig achter hem. Hij pakt deze oorlog zo goed aan als hij kan. Het is bijvoorbeeld positief dat hij verenigd samenwerkt met de vorige president Poroshenko. Ze kunnen zich ook geen politieke tweespalt veroorloven, want de reactie van het Westen is onvoldoende en vooral niet op tijd.” Volgens Yuriy heeft zijn land vooral dringend veel meer wapens en militair materieel nodig.

“Maar we zullen zegevieren", klinkt hij strijdvaardig. “Daar ben ik zeker van. En laten we hopen dat het regime van Poetin dan ook valt.”

Georgiërs Levan (33), Khatuna en Georgi

Volledig scherm Khatuna, Levan en Georgi; Georgiërs die in Antwerpen wonen. © Marc Baert

Op de betoging waren niet alleen Oekraïense, maar ook bijvoorbeeld Georgische vlaggen te zien. Het buurland van Rusland werd in 2008 aangevallen door Russische troepen. “Oekraiëners zijn onze broerder en zusters. We komen hen hier steunen en Poetin te veroordelen.”

“Wat er nu gebeurt, is een kopie van 2008", klinkt het. “Ook in Georgië komen mensen op straat en daar is er ook bezorgdheid over een mogelijke nieuwe Russische invasie. Dat Poetin Oekraïne op deze schaal aanvalt, vind ik niet verrassend. Destijds heeft Georgië heel Europa en vooral Oekraïne verwittigd. Ik wist dat zij de volgende zouden zijn. Het Westen heeft te laat en te licht geantwoord.”

Inna (27)

Volledig scherm Inna leeft nu vier jaar in Brussel. © Marc Baert

Wanneer we vragen hoe Inna zich voelt, volgt er even stilte. Ze wikt haar woorden.

“Verdrietig. Boos. Verdoofd. In shock. En verdrietig.”

Haar ouders, familieleden en vrienden wonen in Kiev, maar zijn gevlucht naar het westen van Oekraïne, niet ver van de Poolse grens. “Maar het is nergens veilig. Toch zijn ze veel optimistischer dan ik. Ze proberen kalm te blijven.”

Zoals veel andere Oekraïners zag ook Inna de aanval wel aankomen, maar had ze niet verwacht dat de oorlog zo'n proporties zou aannemen. “Eigenlijk is er al acht jaar sprake van een aanval als deze, maar niet van deze grootorde. Iedereen had gehoopt dat het bluf zou zijn. Daarna hoopten we dat het bij de strategische militaire plekken zou blijven. Wel, vandaag is een appartementsblok in Kiev waar ik vaak naartoe ging om vrienden te bezoeken onder vuur genomen. Zo agressief is deze aanval.”

“Ik ben erg teleurgesteld over de westerse landen die niet willen meegaan in het afsluiten van het betaalsysteem Swift voor Rusland", vervolgt ze. “Ik begrijp dat dat een verregaande sanctie is, maar Europa zal de prijs vroeg of laat op de ene of de andere manier moeten betalen. Via hogere gasprijzen en/of vluchtelingen.”

“Ik begrijp ook dat Zelenski zich in de steek gelaten voelt”, besluit Inna, “maar we krijgen wel veel steun uit het Westen; er gaan alleen onvoldoende acties mee gepaard. Ik hoop dat het Russisch protest tegen deze oorlog versterkt. Ik ken veel Russen die diep beschaamd zijn.”

