Duizend anti-vaxxers betogen voor deuren Pfizer in Elsene: “Covid Safe Ticket is mechanisme om volk te controleren”

Jette Op en top Vlaams ziekenhuis, maar toch kunnen zorgverle­ners UZ Brussel niet naar Night of the Proms voor zorgsector: “Puur misver­stand”

15 oktober Midden november worden alle Vlaamse zorgverleners getrakteerd op twee gratis edities van The Night of the Proms in het Sportpaleis. Alleen: van het UZ Brussel – een erkend Vlaams ziekenhuis – zal geen enkel personeelslid aanwezig zijn. En dat omdat ze geen uitnodiging ontvingen. “We hebben ons toch niet minder hard ingezet dan zorgverleners van andere Vlaamse ziekenhuizen?” Het kabinet van minister Beke (CD&V) spreekt van een misverstand.