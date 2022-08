Duitse Tier laat nu ook deelfietsen los op Brussel

Sint-Jans-Molenbeek Opgepakte man sloopt toilet in politiecel en ontsnapt door gat in de muur, nauwelijks groter dan een A4-blad

Een 25-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag uit zijn cel in het commissariaat van Molenbeek ontsnapt door zich door een piepklein gat in de muur te wurmen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het gaat om Mehmet A., een zware crimineel. “Hij werd gezocht voor niet-naleven van zijn voorwaarden, maar hij kon ontkomen nog voor we hem konden overbrengen naar Kortrijk”, klinkt het.

