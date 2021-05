Duik in de tijd: bewegende kleurbeelden onthullen het Brussel van een eeuw geleden

Brussel Verdedi­ging in monsterpro­ces rond autozwen­del: “Moeilijk voor te bereiden”

21 mei De advocaat van beklaagde K.S. was donderdag zeer kritisch voor de correctionele rechtbank van Brussel, waar 81 personen terecht staan voor oplichting bij de verkoop van auto’s. De advocaat was ook “beledigd” door de “onevenredige” straf die voor zijn cliënt werd geëist - 10 jaar gevangenisstraf - en pleitte voor een strafopslorping aangezien K.S. in Bergen al is veroordeeld voor soortgelijke feiten uit dezelfde periode werden gepleegd.