Druktebarometer Nieuwstraat in Brussel kleurt al meteen rood: toegang aan Muntplein afgesloten wegens drukte

Experts hadden ervoor gevreesd: overdrukke winkelstraten tijdens het eerste weekend sinds de heropening van de niet-essentiële winkels afgelopen dinsdag. In Brussel is het al meteen raak. Sinds 11 uur kleurt de kleurenbarometer, die sinds vrijdag actief is, donkerrood. Brussels Major Events laat inmiddels weten dat de toegang aan het Muntplein afgesloten werd wegens de drukte. “De Nieuwstraat is wel nog via de andere straten toegankelijk”, benadrukt Marina Bresciani van Brussels Major Events. “De toegang aan het Muntplein werd afgesloten omdat er via die weg een grote volkstoeloop is. We blijven continu in contact met de politie om de situatie ter plaatse te monitoren. Onze eigen medewerkers zijn ter plaatse om de bezoekers van de Nieuwstraat te informeren over de maatregelen.”