Druktebarometer Nieuwstraat in Brussel kleurde zaterdag al meteen rood: “Belangrijk dat mensen deze barometer in de gaten houden”

BrusselIn de Brusselse Nieuwstraat was het sinds zaterdag 11 uur bijzonder druk. Zo druk dat de druktebarometer rood kleurde en de toegang aan het Muntplein de hele middag afgesloten werd. In VTM NIEUWS roept de politie shoppers op om morgen niet onnodig naar de winkelstraten af te zakken.

Experts hadden ervoor gevreesd: overdrukke winkelstraten tijdens het eerste weekend sinds de heropening van de niet-essentiële winkels afgelopen dinsdag. In Brussel is het al meteen raak. Sinds 11 uur kleurde de kleurenbarometer, die sinds vrijdag actief is, donkerrood.

Brussels Major Events laat inmiddels weten dat de toegang aan het Muntplein afgesloten werd wegens de drukte. “De Nieuwstraat is wel nog via de andere straten toegankelijk”, benadrukt Marina Bresciani van Brussels Major Events. “De toegang aan het Muntplein werd afgesloten omdat er via die weg een grote volkstoeloop is. We blijven continu in contact met de politie om de situatie ter plaatse te monitoren. Onze eigen medewerkers zijn ter plaatse om de bezoekers van de Nieuwstraat te informeren over de maatregelen.”

In de Brusselse Nieuwstraat is het zaterdag bijzonder druk.

“Op dit moment is de maximale capaciteit bereikt", zei ook politiewoordvoerder Olivier Slosse rond de middag. “Zoals de kleurenbarometer meldt, bestaat de kans dat er bij een code rood regelmatig straten of toegangen afgesloten worden. Dat was rond 12 uur dus het geval met de toegang aan het Muntplein.

De Brusselse politie deed in VTM NIEUWS een oproep om morgen niet te gaan winkelen in het centrum als dat niet nodig is. Er wordt gevraagd om de druktebarometer te raadplegen en indien nodig het winkelbezoek uit te stellen. Wanneer een winkelbezoek toch noodzakelijk is, wordt aangeraden om efficiënt en verstandig te winkelen.

“Té druk”

“Dit is té druk”, vertelt Ena, die een dagje shoppen in de Nieuwstraat vroeger afbrak omdat ze zich niet meer veilig voelde. “Mensen houden duidelijk geen rekening met de geldende maatregelen. Sommigen komen met de hele familie winkelen, terwijl dat verboden is. Gelukkig draagt iedereen wel een mondmasker. De handgeldispensers zijn dan wel weer leeg in de meeste winkels. Waarom ik net dit weekend kom winkelen? Volgend weekend zit helemaal vol en wie weet moeten de winkels binnenkort weer sluiten. Met het oog op de feestdagen leek het me vandaag dus de ideale dag om inkopen te doen.”

Ena (links) brak haar middagje shoppen in de Nieuwstraat vroeger af wegens de drukte.

Valentina en haar vriend vonden dan weer dat alles goed georganiseerd werd. “Natuurlijk kan je hier geen anderhalve meter afstand bewaren, maar iedereen draagt wel een mondmasker. Het is overigens goed dat de drukke toegangsweg afgesloten werd zodat je toch min of meer een circulatieplan hebt.”

De bezoekersaantallen in de Nieuwstraat kunnen via deze link live gevolgd worden. “Het is belangrijk dat mensen deze barometer de komende weekends bekijken alvorens ze naar Brussel afzakken”, zegt Marina Bresciani van Brussels Major Events. “Bij code rood weten ze immers dat het heel druk is en dat bepaalde toegangen afgesloten kunnen worden.”

En elders?

In andere steden valt de drukte voorlopig mee. Zo is het op de Meir in Antwerpen nog relatief rustig. “Maar onze politie-agenten staan paraat om in te grijpen waar nodig”, aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van politie Antwerpen. “Dat is voorlopig nog niet nodig geweest. Straten afsluiten zoals in Brussel is nog niet aan de orde, maar het weekend is nog jong natuurlijk. Shoppers zullen misschien naar Antwerpen afzakken als ze horen dat het in Brussel zo druk is. In ieder geval houden we alles nauwlettend in de gaten.”

De eerste zaterdag sinds de heropening van de winkels lokt meteen veel volk naar de hoofdstad.

Het is zaterdagmiddag over de koppen lopen in de Nieuwstraat.