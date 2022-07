Drugssmokkelaars pas in Brussel-Zuid tegengehouden: “Meer dan 1 kilo cocaïne ingeslikt”

Sint-Gillis De ‘grootste wafel ter wereld’? Die ligt op een voetbal­plein­tje in het Brusselse

In kader van het Playcation-project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een reusachtige wafelschildering ingehuldigd op het Jacques Francksquare in Sint Gillis. De gigantische wafel is van de hand van kunstenares Katrien Vanderlinden.

16 juli