Drugsonderzoek leidt tot ontmanteling van netwerk dat valse CST’s verhandelde

De federale gerechtelijke politie (PJF) van Bergen-Tournai heeft op 28 februari, met de steun van de PJF van Brussel en de politiezone Bruno, zes huiszoekingen verricht in de twee gerechtelijke arrondissementen Henegouwen en Brussel. De operatie volgde op de arrestatie van een verdachte in een zaak die in 2021 was gestart en waarin de diensten van de PJF Mons-Tournai de activiteiten hadden kunnen blootleggen van een netwerk dat actief was in de handel in valse Covid Safe Ticket (CST),” aldus het parket van Mons-Tournai op woensdag.

Drugs

Volgens het Openbaar Ministerie was het onderzoek in eerste instantie gericht op een netwerk voor drugshandel. Dankzij het uitlezen van de mobiele telefoon van een van de verdachten kon worden vastgesteld dat hij ook actief zou kunnen zijn in de handel in valse Franse CST’s. Achtentachtig ‘CST’s’ werden op zijn mobiele telefoon gevonden. De valse certificaten zouden door een fransman via het SnapChat-netwerk zijn verstrekt en vervolgens door de betrokkene via verschillende tussenpersonen zijn verkocht. De operatie van 28 februari, die in twee fasen werd georganiseerd, vereiste de inzet van bijna 40 politiemensen en talrijke technische hulpmiddelen. Zeven personen werden gearresteerd; drie van hen werden aangehouden. Ook werden valse CST’s en verscheidene bestelformulieren daarvoor in beslag genomen.