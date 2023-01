Drugs en geld gevonden in woning na oproep geluidsoverlast

Halle Stadsfinan­ciën blijven ondanks wereldwij­de crisis gezond

De Halse stadsfinanciën blijven ondanks de opeenvolging van crisissen wereldwijd gezond. “Net als die van andere steden en gemeenten is de financiële situatie van de stad Halle allesbehalve makkelijk”, klinkt het bij de stad Halle. Maar in 2023 is Halle van plan om toch in totaal zo’n 29,5 miljoen euro te investeren. “Het gaat onder andere over de invoering van een parkeergeleidingssysteem, de renovatie van de bibliotheek, de uitbreiding van speelplein Joepie en investeringen om de eigen stadsgebouwen energiezuiniger te maken.”

