Druggebruikers kunnen terecht in het MASS voor sociale, medsiche en psychologische begeleiding: “Ik raakte mijn job kwijt tijdens de coronacrisis en belandde op straat, het centrum heeft me gered”

BrusselHet MASS (medisch-sociaal opvangcentrum) is gelegen in de Woeringenstraat in Brussel, niet bepaald de mooiste buurt van Brussel. De wijk rond het Anneessensplein in het centrum staat gekend voor drugs, armoede en geweld. Het was een bewuste keuze om een opvangcentrum op te richten daar waar de mensen het nodig hebben. Druggebruikers die hun weg niet vinden in het reguliere zorgsysteem, kunnen er terecht bij een team van maatschappelijk assistenten, artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters om hen te laten begeleiden.

Het dagcentrum vangt verschillende mensen op, met uiteenlopende profielen. Dat kunnen dakloze druggebruikers zijn, maar even goed hardwerkende mensen die het moeilijk hebben om hun eigen administratie in orde te krijgen, of hun weg niet vinden in het zorgsysteem. “We zijn geen straatwerkers, de mensen komen op eigen initiatief of worden doorverwezen naar hier door verschillende sociale diensten zoals het Rode Kruis, het OCMW of Samusocial”, legt Vincent Clapuyt uit, coördinator bij het MASS.

Quote “Er heerst nog steeds een taboe op de drugproble­ma­tiek, het komt zelfs amper aan bod in opleidin­gen geneeskun­de en verpleeg­kun­de”

Druggebruikers zijn er overal en in alle lagen van de bevolking. Mensen die in de zorg werken worden er vaak mee geconfronteerd, en toch zijn gebruikers meestal niet welkom bij zorginstanties. “Er heerst nog altijd een taboe op mensen die drugs gebruiken, zo erg dat het zelfs niet aan bod komt in de opleidingen geneeskunde en verpleegkunde. Terwijl het toch wel een actuele en aanwezige problematiek is, het is daarom belangrijk dat ze aan bod komt.”

Verzadiging van het zorgnetwerk

Het MASS is vaak de enige instantie waar drugsverslaafden nog terecht kunnen om verder geholpen te worden. De organisatie is vrijblijvend en laagdrempelig, dat wil zeggen dat de begeleiding niet verplicht wordt vanuit een instantie. Dat maakt dat patiënten echt geholpen willen worden wanneer ze binnenkomen . “We proberen iemand met de nodige begeleiding te heroriënteren naar de eerstelijnszorg. Vaak wil een patiënt dat wel, maar lukt dat niet altijd. Een volgende stap is dan proberen de band aan te houden met de patiënt zodat ze niet terug op de straat gaan gebruiken”, vertelt de coördinator.

Per dag ontvangt het MASS zo’n 50 tot 60 patiënten, op weekbasis komt dat neer op 150 tot 170 mensen. In totaal zijn er ongeveer 600 dossiers op jaarbasis. De sociale diensten van het MASS en andere instanties raken stilaan verzadigd omdat de vraag groter is dan het aanbod. Op dit moment kunnen ze het nog bolwerken, maar dat zal niet blijven duren. “Het lukt nog net om zo goed als iedereen te ontvangen en de nodige zorg te garanderen, maar het is al voorgekomen dat we iemand moeten weigeren.”

Psychologische begeleiding

Het bureau van Andrea bevindt zich op de derde verdieping, maar de psychologische begeleiding begint reeds impliciet op het gelijkvloers, bij het onthaal. De stap om meteen in een bureau van de psycholoog binnen te gaan, is vaak te groot. “Als je tegen een gebruiker zegt dat zijn druggebruik een groot probleem vormt en hij zich psychologisch kan laten bijstaan, kan die zich vaak niet snel genoeg uit de voeten maken.” Daarom start het gesprek met de bezoeker al aan het onthaal, dat zich op het gelijkvloers bevindt. “We stellen ons voor als zorgverlener en creëren een vertrouwensband met de gebruiker. Indien er we merken dat er misschien meer aan de hand is op mentaal vlak, proberen we voorzichtig om die persoon door te verwijzen zonder dat we expliciet het woord ‘psycholoog’ vermelden.”

Omdat er geen verplichting is om je psychologisch te laten begeleiden, verloopt het eerste contact met de persoon in kwestie meestal gemakkelijker. Niet elke druggebruiker heeft mentale gezondheidsproblemen, maar sommigen kunnen de steun gebruiken. Psycholoog Andrea Battista ziet dat problemen uit het verleden vaak de aanleiding zijn tot een verslaving. “De gesprekken gaan niet altijd over het druggebruik zelf, maar eerder over de onderliggende problemen die aan de basis van de verslaving liggen”, vertelt hij over zijn werk in het centrum.

Quote Automedica­tie is vaak de enige manier om met angsten en problemen om te gaan Vincent Clapuyt, coördinator MASS

“Het werk is zwaar, want het is best confronterend om het lijden van de mensen te zien. Ze kregen in het verleden te maken met zaken zoals verwaarlozing en komen soms uit moeilijke gezinssituaties. Vaak kan de verslavingsproblematiek gelinkt worden aan gebeurtenissen uit de puberteit of zelf vroeger”, zegt Andrea. “Sommigen zijn opgegroeid met ouders die zelf de drugs namen, dat maakt dat ze meteen in een kwetsbare omgeving terechtkomen. We focussen dus op de grotere problematiek, en niet enkel de drugsverslaving.” Veel patiënten leven in armoede sinds hun jeugd, maar er zijn ook verslaafden die een normale jeugd hebben gekend en pas als volwassene een problematiek ontwikkeld hebben. “Een verslaving is niet genetisch bepaald, mensen ontwikkelen het in de loop van hun leven en de omgeving speelt daarbij een bepalende rol”, voegt coördinator Vincent toe. “We zien vaak dat deze mensen niet kunnen rekenen op vrienden of familie om hen te ondersteunen of naar hen te luisteren. Automedicatie is vaak de enige uitweg om met hun angsten om te gaan en zich veilig te voelen”, verklaart Vincent.

Administratieve rompslomp

Helaas komt er naast de begeleiding ook een hoop administratief werk bij kijken voor het MASS. “Soms zien we dat het heel slecht gaat met iemand, maar kunnen we nog niet meteen in actie schieten omdat de administratie nog niet in orde is”, zegt Mery Kapetaniou, dokter bij het MASS. “Vaak moeten we weken op voorhand beginnen om de nodige documenten en afspraken te regelen.” Het MASS helpt zijn patiënten een weg vinden in het paperassenwerk. Rekeningen op tijd betalen, papieren voor de mutualiteit regelen, aanvragen indienen, ... Ze zien door de bomen het bos niet meer. “Sommige mensen durven hun post zelfs niet te openen uit angst. Op die maniere stapelen de schulden zich op en zien ze geen uitweg meer”, weet Vincent uit ervaring.

Quote Ik raakte mijn job kwijt tijdens de coronacri­sis en belandde op de straat Ex-gebruiker Guiseppe

Guiseppe uit Brussel was één van die gebruikers die de weg kwijt was. “Ik raakte mijn job kwijt tijdens de coronacrisis, begon drugs te gebruiken en belandde op de straat” vertelt hij. “De medewerkers van het centrum hebben me geweldig goed opgevangen toen ik mezelf dreigde te verliezen in het druggebruik. Dankzij hen vond ik mijn weg terug in de maatschappij.” Regelmatig komt Guiseppe nog langs in het centrum, om zeker te zijn dat hij op de goede weg blijft.

Hepatitis C

Naast psycholgische en sociale begeleiding, kunnen druggebruikers ook terecht in het centrum wanneer hun verslaving helemaal uit de hand dreigt te lopen. In plaats van een grote dosis drugs te nemen, geeft de verpleging hen geneesmiddelen om af te kicken of het druggebruik onder controle te houden. Ze zorgen er ook voor dat patiënten klokvast hun medicatie innemen en geen dosissen overslaan.

Coördinator Vincent ziet in het Mass soms mensen die heel ziek zijn door een gebrek aan hygiëne. In het centrum krijgen ze dan aangepaste medicatie en kunnen ze douchen. Vrouwen kunnen er terecht voor maandverbanden en tampons. “Eén van de ergste ziektes is Hepatitis C”, vertelt Vincent. Bloedcontact en onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten zijn namelijk de belangrijkste manieren waarop mensen besmet raken met het hepatitis C-virus. Sinds 2019 worden de nieuwe geneesmiddelen voor Hepatitis C terugbetaald, het Mass is één van de eerste centra die ze gebruikt voor hun patiënten. “Het geeft gebruikers een boost wanneer ze zien dat ze kunnen genezen van iets, dat is soms een eerste stap naar een leven zonder drugs.”

