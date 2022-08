Dronken man rijdt in op leeg terras: geen gewonden

Ukkel Woning onbewoon­baar verklaard na hevige brand

In de Brusselse gemeente Ukkel heeft woensdagnamiddag een felle brand gewoed in een woning van drie verdiepingen. Daarbij vielen geen gewonden maar door de brand is de woning zwaar beschadigd en onbewoonbaar. Ook het restaurant op het gelijkvloers moet tijdelijk de deuren sluiten. Dat meldt de Brusselse brandweer.

10 augustus